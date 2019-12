Saitenmusik in der Christuskirche

Vielen ist die besinnliche Stunde im Advent mit Saitenmusik in der Forchheimer Christuskirche eine willkommene Gelegenheit geworden, ein wenig Ruhe zu finden. Die musikalische Gestaltung liegt in den Händen der "Niederndorfer Saitenmusik". Weihnachtliche Gedanken und Verse werden zwischen den Musikstücken verlesen. Die besinnliche Stunde beginnt am zweiten Adventssonntag, 8. Dezember, um 15 Uhr in der Christuskirche, Paul-Keller-Straße 1. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss besteht Gelegenheit, im Dietrich-Bonhoeffer-Haus zu Kaffee und weihnachtlichem Gebäck zusammenzukommen. red