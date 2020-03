Saisonziel ist Quali-Runde zur DM

Die männliche B-Jugend des HSC Coburg steht unmittelbar vor dem Einzug in die Qualifikationsrunde zur deutschen Meisterschaft. Am Samstag steht dafür das entscheidende Auswärtsspiel beim TSV Niederraunau an. Die Ausgangslage ist recht einfach zu beschreiben: Gelingt ein doppelter Punktgewinn oder ein Remis, so stünden die Jungs des Trainerteams Dorian Wagner und Margots Valkovskis in der Qualirunde zur deutschen Meisterschaft.

Bei dem genannten Qualifikationsspiel würde der Zweitplatzierte aus dem Dreier-Vergleich des Mitteldeutschen Handballverbands zwischen dem SC DHFK Leipzig, dem SC Magdeburg und EHV Aue warten.

Bayernliga, B-Junioren

In den letzten Wochen boten die Vestestädter von einem starken Kantersieg gegen Fürstenfeldbruck (37:27) und Arbeitssiegen gegen den TSV Herrsching (24:22) und HT München (24:19) unterschiedliche Leistungen. In der wichtigen Phase der Saison wird sich jetzt zeigen, auf welchem Level die Jungs wirklich agieren.

Zuletzt besiegte der Tabellenzweite der Bayernliga die HSG Isar-Loisach dank einer starken ersten Hälfte mit 27:18 (17:8). HSC-Trainer Dorian Wagner war zufrieden, hofft aber auf eine Steigerung: "Unsere Angriffsmittel und Auftakthandlungen wurden umgesetzt. Außerdem haben wir nach schleppender Anfangsphase unseren Kampfgeist gefunden und so auch über eine kompakte Abwehr und Emotionen ins Spiel gefunden. Am Samstag benötigen wir gegen eine gute Mannschaft vom TSV Niederraunau aber zwei sehr gute Halbzeiten. Wir werden alles in das Spiel hereinlegen, um die Qualifaktionsrunde zu erreichen. Die Jungs sind heiß auf diese Spiele." ct