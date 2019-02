Saisonvorbereitung beim FC Trieb

Beim FC Trieb beginnt am heutigen Dienstag, 12. Februar, um 18.30 Uhr das Training. Folgende Vorbereitungsspiele sind geplant: Sonntag, 17. Februar, 14 Uhr beim FC Fortuna Roth; Freitag, 22. Februar, 18.30 Uhr, beim FC Redwitz und Sonntag, 24. Februar, 14 Uhr beim SSV Ober-/Unterlangenstadt. Am Samstag, 2. März, ist ab 10 Uhr ein Trainingstag am Sportgelände vorgesehen. Die Rückrunde beginnt für den FC Trieb mit dem Auftaktspiel am Sonntag, 10. März, um 12 Uhr bei der DJK Lichtenfels. Am Freitag, 15. März, findet für alle Spieler nach dem Training das jährliche Luftgewehrschießen zur Ortsmeisterschaft bei der SK Trieb statt. red