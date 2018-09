Saisonstart in Bestbesetzung

Es wird ernst für die Heitec Volleys: Die Eltmanner starten am Sonntag um 16 Uhr bei den Blue Volleys Gotha in die neue Saison der 2. Liga Süd. Bereits am Samstag messen sich die Hausherren mit den Volley Youngstars Friedrichshafen. Die Heitec Volleys wollen mit dem neuen Trainer Marco Donat und vier neuen Spielern den Kampf um den Meistertitel angehen, um den Aufstieg in die 1. Bundesliga zu schaffen. Für Gotha wird es darum gehen, sich nach dem Aufstieg in der neuen Liga zurechtzufinden.

Die Eltmanner reisen mit spielstarken Neuzugängen nach Gotha, den Mittelblockern Clay Couchman (Kanada), Meriusz Wacek (Polen) sowie dem bulgarischen Außenangreifer Georgi Stojanov. Gotha absolvierte im Vorfeld mehrere Testspiele mit ansprechenden Leistungen und will mit dem Abstieg möglichst nichts zu tun haben.

Die Heitec Volleys, die schon mit Fellbach, Schwaig, Rüsselsheim die Klingen kreuzten, und beim stark besetzten Nanka-Cup in Dachau nur knapp den Turniersieg verpassten, wollen sich in Gotha nicht überraschen lassen und werden in der derzeitigen Bestbesetzung anreisen.

Donat sagte, dass das ganze Team dem Start entgegenfiebere, um sich in der Liga zu beweisen. Auch wenn Gotha ein Aufsteiger sei, besäßen die Blue Volleys eine starke Mannschaft, die voll auf Sieg spielen werde. "Wir haben in der letzten Woche aber hart trainiert, um die zuletzt noch aufgetretenen Kinderkrankheiten zu beseitigen", sagte Donat abschließend.