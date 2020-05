Saisonstart im Freilandmuseum Fladungen

Ab heute hat das Fränkische Freilandmuseum Fladungen wieder geöffnet. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. In geschlossenen Räumen besteht für alle Besucher die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Reinigungsintervalle werden erhöht. Zudem sind alle Personen, die sich im Museumsgelände befinden, angehalten, die Abstandsregelungen einzuhalten. Derzeit lässt sich die Sonderausstellung "Strom für die Rhön: Überlandwerk Rhön 1920-2020" in dem Museum besichtigen. Sie wird über das Jahr 2020 hinaus noch in der nächsten Saison zu sehen sein. Dann will das Museumsteam außerdem den Aktionstag "Unter Strom" nachholen. Auch andere Aktivitäten, wie der Betrieb der Museumsbahn, finden aufgrund der aktuell gültigen Bestimmungen nicht statt. "Wir werden uns langsam vorantasten und unsere Angebote flexibel an die Gegebenheiten anpassen. Zunächst einmal freuen wir uns sehr, dass die Saison nun endlich losgehen kann", heißt es von Museumsleiterin Ariane Weidlich. Alternativen für derzeit nicht verfügbare Audio- und Mediaguides bietet eine Audioführung, die sich auf dem eigenen mobilen Endgerät anhören lässt. Diese ist über die Museumswebsite zu finden. Foto: Gerhard Nixdorf