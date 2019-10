Die Ballermann Radio Party steigt am morgigen Mittwoch, 2. Oktober, 21 Uhr (nur Abendkasse) in der Rhönfesthalle Stangenroth. Die Ballermann Radio DJs werden die Rhönfesthalle an diesem Abend mit ihrem Musikmix zum Überkochen bringen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Als Liveact hat sich kürzlich Prinz Playa angemeldet. red