Saisoneröffnung in der Lias-Grube

Am Sonntag, 5. Mai, wird von 14 bis 17 der Saisonauftakt in der Umweltstation Lias-Grube mit einem bunten Frühjahrsfest auf dem Freigelände bei Unterstürmig gefeiert. Neben Kinderflohmarkt, Riesenseifenblasen, einer Rallye durch die Grube sowie Stockbrot am Lagerfeuer wird es Entdeckerstationen zum Jahresthema Boden sowie zum Thema Energie mit vielen Experimenten und Basteleien geben. Mit Kaffee, Kuchen, Bratwürsten und vegetarischen Schlemmereien wird für das leibliche Wohl gesorgt. Der Eintritt ist frei. Der Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, Thorsten Glauber (FW), nimmt als Ehrengast teil. red