Saisoneröffnung auf Burg Rabenstein

An diesem Wochenende wird auf Burg Rabenstein in der Fränkischen Schweiz die Saisoneröffnung gefeiert. Kinder bis zwölf Jahre zahlen an beiden Tagen keinen Eintritt für Führungen durch die Burg Rabenstein und durch die Tropfsteinwelt der Sophienhöhle. Die "Baieruther Katzbalgerey" gibt Einblick in die Zeit und das Leben des Spätmittelalters. Die Ritter bieten durchgehend eine Rüstungs- und Waffenschau mit Probierstunde für die Kleinen und die Großen, zelebrieren Wachablösungen und führen Schaukämpfe im Burggelände auf. Sie geben einen Vorgeschmack auf die Mittelaltermärkte, die im Sommer vom 20. bis 23. Juni und vom 2. bis 4. August stattfinden werden. Foto: PR