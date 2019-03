Saisonbeginn in den Museen Schloss Aschach

Am Dienstag, 2. April, ist es endlich wieder so weit: Die neue Saison in den Museen Schloss Aschach beginnt. Viele fleißige Hände haben in den vergangenen Wochen alles auf Vordermann gebracht. So wurden beim großen Frühjahrsputz die Ausstellungsräume wieder hergerichtet, die neue Sonderausstellung aufgebaut und im Hintergrund am diesjährigen Veranstaltungsprogramm gefeilt.Vom 2. April bis zum 31. Oktober öffnen die Museen Schloss Aschach wieder ihre Türen. Neben dem Volkskundemuseum und dem Schulmuseum lädt die Sonderausstellung "Patente Franken" zu einem Besuch. Die Ausstellung der KulturService-Stelle des Bezirks Oberfranken widmet sich dem Erfinderreichtum der Franken. Denn wer kennt sie nicht: Tempo-Taschentuch, Jeans und Bionade? Der ausgeprägte Erfindergeist in Franken hat viele Innovationen hervorgebracht, die uns im Alltag begleiten. Die Ausstellung stellt die Erfindungen und die Persönlichkeiten dahinter vor. Das Graf-Luxburg-Museum bleibt aufgrund der Neugestaltung der Dauerausstellung 2019 geschlossen. In der Saison 2019 können Volkskundemuseum, Schulmuseum und Sonderausstellung von Dienstag bis Samstag, von 14 bis 17 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen, von 11 bis 17 Uhr, besichtigt werden. Der Montag ist ein Ruhetag. Fällt jedoch ein Feiertag auf den Montag, sind die Museen geöffnet und am Dienstag geschlossen. Foto: toc.designstudio, Nürnberg