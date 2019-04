Saisonauftakt im Freizeitpark

Wenn sich die Tore des Erlebnisparks Schloss Thurn am Samstag, 13. April, um 10 Uhr das erste Mal in dieser Saison für Besucher öffnen, gibt es eine Weltneuheit zu entdecken. Nachdem die Achterbahn schon 2016 mit der Virtual-Reality-Technologie ausgestattet worden war - sie geht mit einem neuen VR-Abenteuer an den Start -, ist der VR-Scooter einzigartig und ohne Aufpreis nutzbar. Der Blick durch die VR-Brille versetzt den Autoscooterfahrer in eine virtuelle Arena, in der er gegen die anderen Fahrer antritt. Der Freizeitpark hat täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 22,90 Euro, Kinder im Alter von drei bis elf Jahren 20,90 Euro. Familienangebote sind ab 79 Euro erhältlich. red