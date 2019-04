Bad Staffelstein vor 18 Stunden

Saisonauftakt beim Tennisclub

Am Sonntag, 28. April, findet der sportliche Auftakt beim Tennisclub in das Jahr 2019 statt. Das Turnier beginnt um 13 Uhr auf der Anlage am Oberauer Platz. Mitglieder und Freunde des Tennisclubs sind...