Saisonabschluss im Grabfeld

In der zweiten Bundesliga der Sportkegler steht der 18. und damit letzte Spieltag vor der Tür. Der SKK Gut Holz Zeil tritt zum Abschluss der Premierensaison heute um 13.30 Uhr beim TSV Großbardorf an.

Die Gastgeber stehen auf Platz 2 der Tabelle, blicken jedoch nur sehr ungern auf diese. Denn das Kopf-an-Kopf-Rennen mit Rot-Weiß Hirschau um den Meistertitel hat vergangenen Samstag sein Ende gefunden. Während Hirschau souverän 7:1 gegen Lorsch gewann, patzten die Grabfeld-Gallier beim Gastspiel in Kaiserslautern. Nachdem die Mannschaft um den ehemaligen Mannschaftsweltmeister Christian Helmerich die ersten sechs Saisonspiele gewann, gab es am siebten Spieltag in Bamberg (4:4) den ersten Punktverlust. Zum Abschluss der Hinrunde setzte es dann für den TSV die erste Saisonniederlage, wodurch man auch die Tabellenführung an Hirschau verlor. Und genau diese Niederlage gab es beim unterfränkischen Konkurrenten, als die Zeiler vor den Augen zahlreicher Zuschauer das Derby mit 6:2 für sich entschieden. Dafür wird sich der TSV revanchieren wollen. Ein besonderes Augenmerk sollten die Zeiler dabei auf Christian Helmerich (624 Kegel) und Pascal Schneider (602 Kegel) legen, die beiden einen Heimschnitt jenseits der 600er Marke vorweisen können.

Doch auch für den SKK Gut Holz Zeil wird es im Derby nicht darum gehen, einen entspannten Nachmittag im Grabfeld zu verbringen. Mit aktuell Platz 4 haben die Zeiler ihre eigenen Erwartungen und Ziele weit übertroffen und können daher am Samstag beruhigt in die Partie gehen. Dabei können die Zeiler, die zuletzt beim 7:1 Heimsieg gegen Weiden noch auf Bastian Hopp verzichten mussten, personell wieder aus dem Vollen schöpfen. Und genau in der Ausgeglichenheit und der Breite des Kaders liegt die Stärke der Zeiler, die mit ihrer ersten Bundesligasaison der Vereinsgeschichte mehr als zufrieden sein dürften.

Am Ende wird man wohl auf Platz 4 oder 5 über die Ziellinie gehen und damit auch nächstes Jahr wieder in Deutschlands zweithöchster Liga die Kugeln rollen lassen. Im Anschluss an das Spiel treffen um 17 Uhr die beiden Reserveteams aus Großbardorf und Zeil aufeinander. gö