Bevor die Mannschaft des HSC in die verdiente Sommerpause geht, steht das große Heimspielfinale gegen den Dessau-Roßlauer HV an. Anwurf ist am Samstag, 8. Juni, um 18 Uhr in der HUK-Coburg-Arena. Für den Saisonabschluss haben sich die Verantwortlichen viele Aktionen einfallen lassen, um den Abschluss einer langen, emotionalen und ereignisreichen Saison zu feiern. Ab 16.30 Uhr startet das HSC-Fan-Fest vor der HUK-Arena (bei schlechtem Wetter in der Arena). red