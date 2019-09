Zum Abschluss der Saison schwingen sich die Radler der Ski- und Radabteilung des TV/DJK Hammelburg am Sonntag, 29. September, auf ihre Drahtesel. Start ist für alle Interessierten um 11 Uhr an der alten Post in Hammelburg. Zum gemütlichen Beisammensein treffen sich die Teilnehmer um 17.30 Uhr im Hotel Kaiser. sek