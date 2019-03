Saison des Musikrings klingt aus

Zum letzten Konzert der aktuellen Saison des VHS-Musikrings wird am Samstag, 23. März, um 19.30 Uhr in den Kreiskulturraum eingeladen. Dann wird ein Liederabend der in Kronach geborenen Mezzosopranistin Eva Schuster mit der lettischen Pianistin Vita Gajevska geboten. Unter dem Titel "Fern.Weh" präsentieren die beiden in Leipzig wirkenden Musikerinnen Lieder, die zugleich die Sehnsucht nach der Ferne wecken und vom Heimweh nach dem fernen Vertrauten wissen.

Eva Schuster besuchte nach dem Abitur am Kaspar-Zeuß-Gymnasium in ihrer Heimatstadt zunächst die Berufsfachschule für Musik, bevor sie an der Musikhochschule Nürnberg bei Elisabeth Kovacs Gesang studierte. 2007 war sie Stipendiatin des Richard-Wagner-Verbands Nürnberg-Erlangen. 2009 schloss sie ihr Studium mit dem künstlerischen Diplom ab. Das Aufbaustudium an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn-Bartholdy" in Leipzig absolvierte sie mit Auszeichnung, im Anschluss daran war sie in Leipzig Meisterschülerin bei Roland Schubert. Sie konzertiert deutschlandweit und gastierte in unterschiedlichen Rollen an deutschen Opernhäusern, zuletzt an der Oper Leipzig. Seit 2015 unterrichtet sie zudem an der Berufsfachschule für Musik in Kronach.

Aus dem Programm

Vita Gajevska wurde in Lettland geboren. Bereits im Lauf ihres Bachelor-Studiums nahm die Pianistin ihre Tätigkeit als Lehrkraft und Klavierbegleiterin an einer staatlichen Musikschule in Riga auf. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen durch das Ministerium für Kultur der Republik Lettland, sowohl für ihre pädagogische Arbeit als auch für ihre Klavierbegleitung bei verschiedenen internationalen Wettbewerben. Ihr Masterstudium im Hauptfach Solo-Klavier sowie ihr Meisterklassenstudium im Hauptfach Liedgestaltung schloss Vita Gajevska mit Auszeichnung ab. Seit 2016 hat sie einen Lehrauftrag an der Musikhochschule Leipzig im Fach "Vokale und Instrumentale Solorepetition" inne.

Den Auftakt des Kronacher Konzerts der beiden Künstlerinnen bilden zwei Vertonungen spätromantischer Gedichte Justinus Kerners durch Robert Schumann, "Sehnsucht nach der Waldgegend" und "Wanderlied". Die Bitterkeit einer Flucht in die Ferne mit dem gebrochenen Herzen eines unglücklich Liebenden besingt das Gedicht "In der Ferne" von Ludwig Rellstab. Dem folgt Gustav Mahlers Lied "Ich bin der Welt abhanden gekommen". Im Zeichen der europäischen Orient-Mode um die Jahrhundertwende von 1900 stehen sodann Maurice Ravels Vertonungen dreier Gedichte.

Nach der Pause führt das Programm mit Ralph Vaughan Williams 1907 entstandenen "Songs of Travel" zunächst nach England und von dort nach Lettland. Die lettische Heimat der Pianistin wird im Konzert auch mit vier Präludien sowie mit Klaviervariationen vertreten sein. Den Abschluss des Abends bilden fünf Liebeslieder aus den "Canciones clásicas españolas".

Eintrittskarten zum Liederabend sind an der Abendkasse erhältlich. Für Schüler und Studenten ist der Eintritt frei.

Auskünfte zum Abonnement, das in der Saison 2019/20 wie gewohnt fortgesetzt wird, erteilt die VHS Kronach, Telefon 09261/606012, E-Mail: info@vhs-kronach.de. Weitere Infos zu den Konzerten unter: www.kronach-klassik.de/musikring.html. red