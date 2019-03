Saison der Bandlschieber-Teams ein voller Erfolg

Erfolgreich wie seit langem nicht mehr waren in der Privatkeglervereinigung Kulmbach die Bandlschieber Burgkunstadt. Einen Meistertitel und zwei Aufstiege feierten die Kegler aus der Schuhstadt.

Die erste Mannschaft stand als Aufsteiger in die Gruppe 1 vor neuen Herausforderungen. Am letzten Spieltag sicherten sie sich mit einem 912:908-Sieg in Limmersdorf den dritten Platz mit 20:12 Punkten.

Erfolgreicher war die zweite Mannschaft der Bandlschieber. Das Team hielt Verfolger KC Edelherb auf Distanz, indem es im direkten Vergleich mit 730:715 gewann. Damit sicherten sich die Burgkunstadter mit 25:7 Punkten die Meisterschaft.

Dem stand die dritte Mannschaft der Bandlschieber kaum nach und sicherte sich mit Platz 3 in der Gruppe 3 bei 20:8 Punkten den Aufstieg, so dass der Privatkeglerverein in der neuen Saison in der Gruppe 2 mit zwei Teams vertreten sein wird.

Um Bezirkstitel in Burgkunstadt

Ein besonderes Sportereignis steht am 5. April in Burgkunstadt auf dem Programm. Die Bandlschieber dürfen die Bezirksmeisterschaften für Oberfranken und die Oberpfalz im Breitensportkegeln austragen. Die Wettbewerbe werden auf der Vier-Bahnen-Anlage des Baur SV ausgetragen. Anmeldungen können bei Horst Bormann, Jakob-May-Str. 18, 96224 Burgkunstadt (Bormann-Horst@t-online.de), oder Thomas Gasper, Mainbrücke 16, 96264 Altenkunstadt (Thomas.gasper@t-online.de) abgegeben werden. Freie Startplätze sind auf der Vereins-Homepage und bei www.bandlschieber.jimdo.com einsehbar.

Bei den Bezirksmeisterschaften geht es auch um die Qualifikation für die "Bayerische". dr