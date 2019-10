Saison auf Schloss Weissenstein endet

Noch während der gesamten Herbstferien kann Schloss Weissenstein besucht werden: In diesem Jahr endet die Saison am Sonntag, 3. November. Die Sommerresidenz der Grafen von Schönborn zählt zu den besterhaltenen Kulturgütern Europas und kann im Originalzustand bewundert werden. Der Bauherr Kurfürst Lothar Franz von Schönborn ließ das Schloss ganz nach seinen Vorstellungen und Wünschen erbauen und so sieht der Besucher einzigartige und unverfälschte Barock- architektur. Bis einschließlich 3. November ist täglich ab 9.30 Uhr geöffnet, Führungen werden immer zur vollen Stunde ab 10 Uhr angeboten. Ab Montag, 4. November, gelten die Winteröffnungszeiten, diese sind wochentags zwischen 10 und 15 Uhr. Aufgrund der kühlen Temperaturen werden in dieser Zeit nur kurze Führungen durch Treppenhaus, Grotte und Marmorsaal angeboten. Gruppenführungen und Führungen zu anderen Uhrzeiten sind auf Anfrage möglich. red