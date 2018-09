Sahlender ist die Frau für alle Fälle

Ihre "positive Einstellung zur Arbeit und zu unseren betreuten Mitmenschen", lobte Olaf Haase. Mit Vorsitzendem Jörg Kümmel bedankte sich der Geschäftsführer der Lebenshilfe Haßberge bei Alexandra Sahlender, die seit 25 Jahren für die Einrichtung arbeitet. Die Königsbergerin startete nach ihrer Erzieherinnenausbildung 1993 in der Mittelschulstufe im Förderzentrum mit Tagesstätte in Sylbach, wechselte 2008 zu den Berufsschulstufenschülern. Zudem ist sie als Pädagogische Fachkraft in der Offenen Behindertenarbeit im Einsatz, leitet Ferienfreizeiten, arbeitet ehrenamtliche Helfer ein und steuert Projektaktivitäten (inklusive Musicals). In den Ferienbetreuungen kocht Alexandra Sahlender, die ferner im Betriebsrat mitwirkt, mit den Schülern. "Vielen Dank für Ihren unermüdlichen Einsatz, wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit", so Haase. rn