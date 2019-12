Sagenheft ist jetzt erhältlich

Probleme in der Druckerei hatten für eine Verzögerung gesorgt, doch seit dem Wochenende sind die "Geschichten und Sagen aus dem Eberner Land" in der Eberner Buchhandlung "Leseinsel" und im Heimatmuseum erhältlich. Bei der Neuerscheinung handelt es sich um Heft 21 der Eberner Heimatblätter, die der Bürgerverein in loser Folge herausgibt. Die Sammlung mit 44 spannenden, traurigen, lustigen und zum Teil auch schauderhaften Erzählungen aus der Stadt und ihrem Umfeld hat die Würzburger Designerin Romina Birzer mit eindrucksvollen Illustrationen bereichert. Die Texte im Heft hatte vor mehr als einem halben Jahrhundert Willy Bergmann, einstiger Hauptlehrer aus Brünn, zusammengetragen. Seine Sammlung war im Buchhandel seit langem vergriffen. eki