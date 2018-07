Sagenhaft großes Interesse an Ruine und Sagenpfad

alc



Es war das letzte Projekt, das der im März verstorbene Vorsitzende des Heimatvereins Horst Ruhnau angestoßen hatte: eine Führung durch die Burgruine Lichtenstein und den angrenzenden Sagenpfad für die Bürger in der Region. Am Freitag nun haben die Mitglieder um Zweiten Vorsitzenden Hermann Weidner Ruhnaus Wunsch wahr gemacht und eine Führung angeboten, an der 60 Personen - mit so vielen hatte niemand vom Heimatverein gerechnet - teilnahmen.Nach einer kurzen Einführung in der Kühle der Lichtensteiner Kirche durch Weidner führte Hermann Martin, ehemaliger Bürgermeister Pfarrweisachs, durch die Burgruine und den Sagenpfad, vorbei am Tränenfelsen, der Pferdeschwemme, dem Teufelsstein und dem Walfischfelsen. Dank klaren Himmels konnte man sogar den 60 Kilometer entfernten Kreuzberg in der Rhön sehen. Während der rund zwei Stunden dauernden Führung bekamen die Teilnehmer mit, welch umfangreiche Erhaltungsarbeiten der Heimatverein jedes Jahr in der Ruine und auf dem Sagenpfad zu bewältigen hat.Viele der Teilnehmer zeigten sich überrascht von den kulturhistorischen Schätzen. Im Anschluss an der Führung gab es in der ehemaligen Schule in Lichtenstein eine deftige Brotzeit. Mit Musik und Gesang klang der Abend aus.