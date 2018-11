Sagen und Geschichten aus unserer Gegend

Der Awo-Ortsverein lädt am morgigen Mittwoch um 19 Uhr zu einem Vortrag "Sagen, Geschichten und Geschichtliches aus unserer Gegend" in den Saal des Seniorenzentrums in der John-Weberpals-Straße ein. Werner Knoth wird unter anderem auf die Sage von den Querkela, dem Fuhrnickel, den Schlazla und dem Zügla an der Gubel und dem Mitwitzer Löwen erzählen. kno