Birkach 11.09.2019

Saftmobil kommt nach Birkach

Auch in diesem Jahr wird das Saftmobil das Kreisverbandes wieder Station in Birkach machen. Zum ersten Mal am Mittwoch, 25. September, ab 8.30 Uhr. Einen zweiten Termin gibt es am Samstag, 26. Oktober...