Saft pressen beim Apfelfest

Die BN-Jugend Untersiemau feiert auch heuer wieder - bei hoffentlich schönem Wetter - ein Apfelfest am Sonntag, 22. September, mit zahlreichen Aktivitäten für Kinder und Erwachsene. Dabei soll die Vielfalt des Apfels herausgestellt werden, heißt es in einer Mitteilung zur Veranstaltungseinladung. An Aktivitäten wird einiges geboten sein: Saft pressen, es startet ein Apfellauf, die Teilnehmer können Früchte kennenlernen, am Lagerfeuer sitzen, basteln, bei einem Quiz mitmachen und Leckereien vom Lagerfeuer oder aus dem Lehmbackofen kosten. Das Apfelfest findet von 13.30 bis 17.30 Uhr auf der Pfaffenleite (Ende Schlossstraße, nach den Scheunen links) statt. Mit dieser Veranstaltung beteiligt sich die Bund-Naturschutz-Jugend am diesjährigen Tag der Region. red