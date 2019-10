Saft aus den eigenen Früchten

Die Obstkelterei, die die Gemeinde Altenkunstadt mit Unterstützung mehrerer Gartenbauvereine im ehemaligen Feuerwehrhaus in Burkheim eingerichtet hat, öffnet am Donnerstag, 10. Oktober, ihre Pforten. Ab 8 Uhr können dort Äpfel und Birnen zum Pressen angeliefert werden. Das Saftmobil des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege übernimmt das Konservieren und Abfüllen. Die Haltbarmachung erfolgt durch moderates Erhitzen. Das Resultat ist gesunder Saft ohne jegliche Chemie und künstliche Zusatzstoffe. Wer das Angebot nutzen möchte, soll sich zwecks Terminvereinbarung mit Anja Nüßlein, Telefonnummer 09572/603030 (ab 14 Uhr), in Verbindung setzen. bkl