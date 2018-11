"Safari und mehr" im Ottoheim

"Kenia & Tansania - Safari und mehr" heißt eine Veranstaltung in der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) in der Stadt Bamberg. Im Grenzgebiet beider Staaten liegen weltberühmte Tierparks wie die Serengeti und der Ngorongoro-Krater. Dort gelang dem Referenten die Sichtung der "Big five", Elefant, Büffel, Nashorn, Löwe und Leopard. Beim abschließenden Badeaufenthalt auf Sansibar erholte sich dieser von den Strapazen während der Safaris. Ein mehrtägiger Aufenthalt des Referenten beim tansanischen Bischof Severine, der jeden August zur Urlaubsvertretung nach Frensdorf kommt, rundete die Reise ab. Der Vortrag von Klaus Henneberg findet am heutigen Donnerstag ab 15 Uhr im Ottoheim, Ottostraße 10, statt. Weitere Informationen gibt es bei der KEB Bamberg, Heinrichsdamm 32, unter der Rufnummer 0951/9230670 oder per E-Mail an kath.bildung-ba@t-online.de. red