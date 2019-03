"Safari" das Motto beim Turner-Kinderfasching

Der große Kinderfasching der Freien Turnerschaft findet am Sonntag, 3. März, statt. Alle Kinder aus Schney und Umgebung sind von 14 bis etwa 17 Uhr zum bunten Faschingstreiben in die Turnhalle am Schloss eingeladen. Die Vereinsjugend hat sich wieder einiges einfallen lassen, um für die Unterhaltung des "jungen Narrenvolkes" zu sorgen. In diesem Jahr lautet das Motto "Safari". Bei freiem Eintritt gibt es für die Kinder neben fetziger Musik ein unterhaltsames Programm mit verschiedenen Überraschungen. Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Luftschlangen-Sprays benutzt werden. red