Mit ihrem Fachwissen und ihrem Engagement sind sie wichtige Säulen des Landratsamtes: Eine Reihe von langjährigen Mitarbeitern zeichnete Landrat Christian Meißner aus.

Helmut Kurz trat seinen Dienst als Wirtschaftsförderer des Landkreises vor mehr als 25 Jahren an. Sei es bei Förderangelegenheiten oder Unternehmensgründungen - mit seinem Fachwissen sei er stets kompetenter Ansprechpartner für die Firmen. Auch bei zahlreichen Krisen und Insolvenzen heimischer Unternehmen habe Kurz stets geholfen, lobte der Landrat. Seit 2013 zeichne Kurz auch wieder für den Öffentlichen Personennahverkehr verantwortlich.

Ebenfalls seit 25 Jahren ist Gerlinde Ahles am Landratsamt als Raumpflegerin tätig, auch ihr dankte der Landrat für ihre Treue und Zuverlässigkeit. Zum 40. Dienstjubiläum gratulierte er Hugo Püls: Dieser begann seine Laufbahn am Landratsamt vor vier Jahrzehnten mit der Ausbildung. Seit 1984 ist er in der Kämmerei im Einsatz und seit dieser Zeit bereits für den dritten Kreiskämmerer in den Bereichen Haushaltsplanung, Rechnungswesen und Steuern tätig. red