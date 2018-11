Säuglingspflegekurs bei Pro Familia

An zwei Abenden, am Freitag, 30. November, und am Freitag, 7. Dezember, jeweils von 19 bis 21 Uhr, bietet Krankenschwester Barbara Schön bei Pro Familia in Bamberg, Willy-Lessing-Straße 16, einen zweiteiligen Säuglingspflegekurs für werdende Eltern an. Dabei werden praktische Tipps für die Pflege des Babys gegeben. Weitere Informationen und Anmeldung unter der Rufnummer 0951/133900. red