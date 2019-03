Säuberung der Nistkästen

Der Verein für Gartenbau und Landespflege Frankenbrunn hält am Sonntag, 17. März, eine Nistkastensäuberungs-Aktion ab. Die Teilnehmer jeden Alters treffen sich um 13 Uhr am Spielplatz in der Forststraße. Anschließend ist ein Treffen bei Thomas Fella an der Pferderanch zu einem Imbiss vorgesehen. sek