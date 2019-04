Sängervereinigung begrüßt den Frühling

Ein Frühlingskonzert veranstaltet die Kissinger Sängervereinigung am Sonntag, 12. Mai, unter der Leitung von Hermann Freibott. Erklingen sollen Melodien großer Komponisten: Im Programm stehen Giuseppe Verdis "Gefangenenchor" ("Va, pensiero"), die "Barcarole" von Jacques Offenbach und das "Glühwürmchen-Idyll" von Paul Lincke. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Wandelhalle. Die Kissinger Sängervereinigung besteht aus einem Frauen-, Männer- und dem gemischten Chor sowie dem Jugendchor "Chorisma".Musikalischer Leiter im Erwachsenenbereich ist seit 2000 Hermann Freibott. Er wird durch Thomas Betzer und Mirja Betzer unterstützt. Die musikalische Leitung im Jugendbereich übernimmt Antje Kopp. Tickets gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de). Foto: Sigrid Metz