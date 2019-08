Die Sängervereinigung Burkardroth beendet ihre Sommerpause. Am kommenden Montag, 19. August, trifft sich der Männerchor bei Elmar Brehm in Burkardroth. Am Donnerstag, 29. August, probt der gemischte Chor im Jugendheim am Marktplatz. Beginn ist jeweils 19.30 Uhr. Neue Sängerinnen und Sänger sind immer willkommen, schreibt die Sängervereinigung in einer Pressemitteilung. sek