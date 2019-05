Stralsbach vor 18 Stunden

Sängerlust probt in der "Alten Schuel"

Der Gesangverein "Sängerlust" Stralsbach 1921 e.V. kommt am Freitag, 31. Mai, zur Chorprobe in der "Alten Schuel" in Stralsbach zusammen. Beginn der Probe ist um 19.30 Uhr. sek