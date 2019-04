Sängerkreis verlegt Generalprobe

Lichtenfels/Vierzehnheiligen - Am Sonntag, 28. April, singt der große Chor des Sängerkreises Coburg-Kronach-Lichtenfels um 10.30 Uhr in der Basilika in Vierzehnheiligen. Anlass ist die Eröffnung des Wallfahrtsjahres. Die ursprünglich für Freitag, 26. April, geplante Generalprobe muss aufgrund eines Konzertes in der Basilika verlegt werden. Die Generalprobe findet deshalb nicht wie geplant in der Basilika, sondern um 19 Uhr im Meranier-Gymnasium in Lichtenfels statt. red