Sängerkreis sucht neue Sänger

Der Sängerkreis Bamberg veranstaltet am Samstag, 14. März, ein großes Festival der Stimmen in der Steigerwaldhalle Burgebrach. Hierfür werden Projektchöre gebildet. In drei Proben, die ortsnah in den Sängergruppen stattfinden, werden dafür drei Stücke einstudiert. Proben und Konzert bieten die Möglichkeit, neue begeisterte Sänger kennenzulernen. Die Teilnahme am Festival der Stimmen ist kostenlos und wird vom Sängerkreis Bamberg organisiert und finanziert. Mehr Infos und Anmeldung unter www.saengerkreis-bamberg.de. red