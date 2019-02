Sängerkreis beim Tag der Wallfahrt dabei

Der Sängerkreis Coburg-Kronach-Lichtenfels wird am Sonntag, 28. April, zum dritten Mal den Gottesdienst zum Tag der Wallfahrt in Vierzehnheiligen durch einen extra dafür eingerichteten Chor musikalisch umrahmen. Der Chor besteht aus 80 bis 100 Sängern verschiedenster Chöre des Sängerkreises und wird an den Samstagen 9. März und 13. April im Meranier-Gymnasium-Lichtenfels proben. Neben allen Sängern der Mitgliedschöre sind auch alle anderen dazu eingeladen, bei diesem Chor mitzuwirken. Die Proben werden von vier Dozenten geleitet, so dass die Einstudierung der für Laien leicht singbaren Chorsätze gewährleistet ist. Interessierte Sänger können sich bis spätestens Dienstag, 5. März, bei Markus Häßler unter markus.haessler@googlemail.com anmelden. red