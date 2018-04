"Sängerkranz" Zeil probt in "Notenwiese"

Der Männergesangverein "Sängerkranz 1864 Zeil" informiert seine Aktiven, dass die erste Singstunde nach den Osterferien am Donnerstag, 12. April, stattfindet. Die Teilnehmer treffen sich um 19.30 Uhr in der Musikschule "Notenwiese" in der Hauptstraße in Zeil, teilte der Verein mit. red