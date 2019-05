Ziegelanger vor 15 Stunden

"Sängerkranz" Zeil grillt am See

Der "Sängerkranz" Zeil feiert am Sonntag, 2. Juni, ab 15 Uhr sein Grillfest in Ziegelanger am Anglersee. Dazu sind alle aktiven und passiven Mitglieder eingeladen. Der Verein bittet die Besucher, Tell...