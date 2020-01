Sängergruppe: Wer folgt auf Emilie Meier?

Nach nahezu 30 Jahren sagte die Gruppenvorsitzende der Aurach-Sängergruppe, Emilie Meier, leise Servus und ging von Bord. Bei der Hauptversammlung im Herzogenauracher Generationen-Zentrum gab die Vorsitzende ihren Rücktritt bekannt.

Spontan erklärte sich von den Mitgliedern niemand bereit, den Vorsitz zu übernehmen, und so wird Anette Wirth-Hücking aus Frauenaurach die Aurach-Sängergruppe bis zu den Neuwahlen in einem Jahr kommissarisch leiten. "Unsere Bine hat die Gruppe mit Herzblut geleitet und hat ein großes Netzwerk aufgebaut, vom dem alle Mitgliedschöre profitierten, ebenso wie von ihrem unermüdlichen Einsatz. Eine Ära voller Erfolge und bleibender Eindrücke geht damit zu Ende", erklärte die Zweite Vorsitzende unter viel Beifall.

Einstimmig beschlossen die Mitglieder, Emilie Meier zur Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Beim Gruppenkonzert am 29. März in der Kirche St. Otto in Herzogenaurach, das die emsige Vorsitzende bereits organisiert hat, soll ihr im feierlichen Rahmen die Ehrenurkunde übereicht werden.

Der Volkschor Herzogenaurach unter der Leitung von Cornelia Schmid begrüßte die Vertreter und Dirigenten der Mitgliedsvereine musikalisch.

In ihrem Rückblick ließ Emilie Meier, die am 27. Januar 1991 den Vorsitz übernommen hatte, insbesondere die Konzerte Revue passieren und erinnerte an Chor- und Bildungsfahrten ebenso wie an besondere Auftritte. Natürlich hatte die rührige Vorsitzende das Gruppenkonzert organisiert, bei dem geistliche Lieder auf dem Programm standen, organisiert und dazu auch das Streichquartett "Sedici" unter der Leitung von Brigitte Kreppel gewinnen können.

Neben den üblichen Berichten wurde bei der Versammlung auch die Beschaffung eines Chorpodestes ausführlich diskutiert. So kann bei Konzerten zwar ein Podest der Stadt Herzogenaurach ausgeliehen werden, was aber bei älteren Chormitgliedern wegen des Gewichtes zu Problemen führe, wie es hieß. Eine mögliche Beschaffung wurde zwar eine Dreiviertelstunde ausgiebig diskutiert, eine Entscheidung aber auf die nächste Jahresversammlung vertagt.

Auch die einzelnen Chöre stellten ihr Jahresprogramm vor und die Liebhaber des Gesangs im Aurach- und Seebachgrund dürfen sich auch in diesem Jahr wieder auf eine ganze Reihe von Chorkonzerten freuen.