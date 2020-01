Sängergruppe veranstaltet Schulung

Die Sängergruppe Bad Kissingen veranstaltet am 1. und 2. Februar ihre Sängerschulung in der Alten Aula am Stenayer Platz in Münnerstadt. Beginn ist jeweils um 9.30 Uhr. Dozentin ist Chorleiterin Mirja Betzer. Zum Abschluss ist am Sonntag, 2. Februar, um 16 Uhr ein öffentliches Darstellungskonzert in der Alten Aula geplant. sek