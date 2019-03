Sängergruppe lädt ins Schützenhaus

Die Sängergruppe Frankenwald lädt zur Gruppenversammlung am Samstag, 16. März, um 14 Uhr ins Schützenhaus Ludwigsstadt ein. Die Tagesordnung sieht vor: musikalische Einstimmung durch Gesangverein 1848 Ludwigsstadt und Gesangverein "Frohsinn" Steinbach an der Haide, beide unter Leitung von Klaus Methfessel. Bericht des Gruppenvorsitzenden Bernhard Zipfel, Bericht des Gruppenchorleiters Markus Häßler und Bericht des Geschäftsführers Jürgen H. Ultsch, Wünsche und Anträge. Es ergeht an alle 40 Gesangvereine sowie Sängern der Sängergruppe Frankenwald eine Einladung. red