Sängergruppe Forchheim-Ost nimmt neuen Chor auf

Der neue Mitgliedschor "Just wanna sing" eröffnete als Gastgeber mit vier Chorsätzen die Jahreshauptversammlung der Sängergruppe Forchheim-Ost im Pfarrsaal St. Anna Forchheim. Vorsitzender Michael Knörlein konnte Vertreter aus 15 Mitgliedsvereinen begrüßen, es fehlten nur zwei Vereine.

Nach dem Protokoll von Schriftführer Jonas Stirnweiß ließ Vorsitzender Knörlein in seinem Rechenschaftsbericht das letzte Vereinsjahr Revue passieren. Neben den vielfältigen Konzerten der Mitgliedschöre und Infoveranstaltungen aufgrund neuer Verordnungen zum Datenschutz und zur Bestandspflege erwähnte er auch den Wechsel an der Spitze des Fränkischen Sängerbundes (FSB) mit dem neuen Vorsitzenden Friedhelm Brusniak. Weiterhin gab Knörlein auch einige Informationen aus dem Sängerkreis weiter. Hier steht unter anderem 2021 das 100. Jubiläum an.

Dem Kassenführer Helmut Winter wurde für seine Arbeit durch die Kassenprüfer Richard Dorsch und Matthias Kügel eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Bei der Satzungsänderung wurden die vorgeschlagenen Änderungen einstimmig angenommen. Hervorzuheben ist, dass die Mitgliederversammlung nunmehr im zweijährigen Rhythmus stattfindet sowie eine Geschäftsordnung durch den Vorstand erlassen werden kann.

Unter der Wahlleitung des stellvertretenden Sängerkreisvorsitzenden Hansjörg Förster, Ex-MdL Eduard Nöth und Birgit Greif wurden die Neuwahlen durchgeführt. Einstimmig wurde fast der gesamte Vorstand bestätigt. Vorsitzender bleibt Michael Knörlein und Zweiter Vorsitzender Helmut Schübel. Schriftführer Jonas Stirnweiß und Kassenführer Helmut Winter wurden ebenso mit allen Stimmen gewählt. Wiedergewählte Beisitzer sind Ernst Franz, Barbara Hupfer, Edeltraud Rösch und Alwin Wagner, neu als Beisitzer wurden Maria Kintopp und Wolfgang Zimmermann berufen. Die Kasse wird weiterhin von Richard Dorsch und Matthias Kügel geprüft.

In einer Terminvorschau warben die Chöre für ihre Konzerte und Veranstaltungen. In seinem Grußwort bedankte sich der stellvertretende Kreisvorsitzende Hansjörg Förster für das Engagement in der Sängergruppe und gab Informationen aus dem Sängerkreis weiter. Er bot die Unterstützung seitens des Sängerkreises für Projekte, Chorwerbungen usw. an.

In seiner Funktion als Vorsitzender des Fördervereins Chorakademie Weißenohe appellierte Eduard Nöth an die Anwesenden, sich als Mitglied zu engagieren und dieses "Leuchtturmprojekt" zu unterstützen. Auf der Zielgeraden konnte man noch einige Förderer und Unterstützer gewinnen, aber der Betrieb werde dennoch einiges an Reserven abverlangen und bedürfe weiterer Gönner und Mitglieder.

Im Nachgang der harmonischen Versammlung beschloss der Vorstand eine Geschäftsordnung, in der die Datenschutzregelungen innerhalb der Sängergruppe festgelegt sind. Diese wurden auch in der Versammlung bekanntgegeben. red