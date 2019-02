"Sängerfreunde" Nurn: Chor stellt sich neu auf

Die vom Steinwiesener Gesangverein "Cäcilia" veranlasste Auflösung der Chorgemeinschaft mit Nurn scheint bei den "Sängerfreunden" im Gemeindeteil keine Resignation hinterlassen zu haben. Bei der Jahreshauptversammlung bedauerte Vorsitzende Elisabeth Daum zwar die erfolgte Aufkündigung der 14 Jahre währenden Singgemeinschaft, doch der Versuch, wieder auf eigene Füße zu stehen, verläuft derzeit recht gut. Die kleine Schar der Nurner aktiven Sänger sei inzwischen auf 15 angewachsen, wobei sich auch eine Sängerin und ein Sänger aus Steinwiesen dem Chor anschlossen.

Ein geschlossenes Bild der "Sängerfreunde" Nurn hinterließen auch die Vorstandswahlen, bei denen es keine Veränderungen gab. Elisabeth Daum steht weiter an der Spitze des Nurner Gesangvereins. Als stellvertretende Vorsitzende erhielt erneut Katharina Deuerling das einmütige Vertrauen, ebenso wie Kassier Josef Schuberth. Schriftführerin bleibt in Personalunion die Vorsitzende. Während Werner Weiß und Hans-Josef Hader wieder zu Beisitzern bestimmt wurden, ergänzt das Trio künftig Stefan Reuther.

Vorsitzende Daum erinnerte an Ereignisse, die zur Auflösung der Chorgemeinschaft im Dezember 2017 führten. Der Nurner Gesangverein habe sich dazu entschlossen, mit der von Steinwiesen gekündigten Chorleiterin Karina Klaumünzner weiterzuarbeiten. Klaumünzner sei es mit gewesen, die den Nurnern Sängern Mut zusprach, eben in einem kleineren Kreis weiterzumachen. Wie die Vorsitzende ausführte, konnten so nicht nur kirchliche und örtliche Anlässe umrahmt werden, sondern mit der Beteiligung am Jubiläumsfest in Ebersdorf war sogar ein erster auswärtiger gesanglicher Auftritt zu verzeichnen. Insgesamt habe es neun öffentliche Auftritte gegeben, wozu ein Adventskonzert und die Umrahmung der 40-Jahrfeier des Mehrzweckhaus-Bauvereins gehörten. Der Mitgliederstand habe sich von 78 auf 81 Personen erhöht.

Turbulenzen

Chorleiterin Karina Klaumünzner sprach von einem turbulenten Vereinsjahr mit großen Veränderungen. Sie habe kein Verständnis für die Chorauflösung durch den Gesangverein "Cäcilia". Sie dankte den Nurner Sängerfreunden, die ihr das Vertrauen schenkten.

Erfreut über die neue Singgemeinschaft in Nurn zeigte sich auch Ehrendirigent Walter Klose, der die Aufkündigung als "großen Fehler" bezeichnete. Das sei nicht in seinem Sinne und dem des einstigen Nurner Vorsitzenden Albin Hader gewesen. Beide hatten 2005 die Initiative zu Gründung der Chorgemeinschaft ergriffen. Klose war in der Folge auch viele Jahre Dirigent dieser Vereinigung. Kassierer Josef Sesselmann musste zwar von einem weiteren Rückgang des Kassenbestands berichten, jedoch sei die finanzielle Situation des Vereins stabil. Für den ausscheidenden Andreas Franz wurde als neuer Kassenprüfer Vinzenz Sesselmann berufen.

Für das ausgezeichnete Miteinander dankten dem Gesangverein die Vertreter der katholischen Kuratiegemeinde, des Musikvereins, des Mehrzweckhaus-Bauvereins, des Sportvereins, der Feuerwehr und der Frankenwaldvereins-Ortsgruppe sowie des CSU-Ortsverbands.

Zu Beginn der Versammlung wurden gesanglich "Irische Segenswünsche" zu Gehör gebracht. Bei der Vorschau wies Vorsitzende Elisabeth Daum unter anderem auf das Mitwirken beim Benefizkonzert am 7. April in Neufang und auf ein im Juni geplantes Gartenfest hin. hf