Erlangen 14.10.2019

Seminar

Sängerbund schult Chorleiter

Am Samstag, 2. November, bietet der Fränkische Sängerbund von 9 bis 17 Uhr ein Seminar für Musiktheorie (Tonsatz und Gehörbildung) und chorpraktisches Klavierspiel in Erlangen an. Dozenten sind Uta Wa...