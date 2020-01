Sängerbund gibt nicht auf

Beim Sängerbund in Kirchlein ist es schwierig geworden, einen singfähigen Chor auf die Beine zu stellen. Dennoch lassen sich die verbliebenen 17 Sänger nicht entmutigen und gehen mit einem leicht veränderten Vorstand in die nächsten drei Jahre. In ihrem Bericht zeigte Vorsitzende Eva-Maria Schnapp auf, dass es dringend nötig sei, dass sich neue Sänger dem Chor des Sängerbundes anschließen. Besonders sprach sie die Bevölkerung in Kirchlein an, da von den 17 verbliebenen Aktiven nur acht aus dem Ort stammen.

Beim Adventskonzert der katholischen Pfarrei Burgkunstadt sei man erstmals mit dem gemischten Chor aus Wildenberg und seiner Chorleiterin Hella Klumb eine Chorgemeinschaft eingegangen und mit sehr gutem Erfolg aufgetreten. Schnapp hofft, noch viele gemeinsame Gesangsprojekte auf die Beine zu stellen. Das "Wäddshaussinga" sei zwar ein schöner Abend gewesen, doch die Werbung um neue Sänger sei erfolglos geblieben.

Der Bericht der Vorsitzenden zeigte, dass der Sängerbund im vergangenen Jahr sehr aktiv war. So wurden 35 Chorproben und Auftritte bewältigt. Am häufigsten wurden diese von Willi Konrad und Barbara Steuer (je 35-mal) besucht. Angelika Konrad nahm 34-mal und Margit Baier 33-mal daran teil.

Auftritte hatte der Chor bei der Erstkommunion in Kirchlein, bei sechs Jubiläumsständchen und am Volkstrauertag. Höhepunkte waren die Auftritte bei der 100-Jahr-Feier der Krieger- und Soldatenkameradschaft.

Der Vorsitzende der Sängergruppe Kordigast, Roland Dietz, ermunterte den Sängerbund Kirchlein, die Beziehungen zum Chor in Wildenberg zu vertiefen. Es sei wichtig, auch mit wenigen Aktiven weiterzumachen.

Der neu gewählte Vorstand

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzende Eva-Maria Schnapp, Zweite Vorsitzende Monika Jakob, Schatzmeisterin Margit Baier, Schriftführerin Angelika Konrad, Rechnungsprüfer Eva Luthardt und Werner Bauer, Ausschussmitglieder Alfons Blinzler, Doris Eber, Willi Konrad, Rudi und Barbara Steuer. rdi