Sänger wollen berühren und begeistern

Am Samstag, 24. November, präsentiert sich die Kantorei St. Magdalena mit einem Gospelkonzert in Herzogenaurach. Diese Konzerte haben inzwischen Tradition. Seit vielen Jahren weiß Toni Rotter mit seinen Chören und der Gospel-Band das Publikum zu begeistern, heißt es in einer Pressemitteilung der Kantorei.

Die Besonderheit bei den Konzerten der Kantorei besteht zum einen im gemeinsamen Auftritt von Jugendchor, Chorknaben und Chorgemeinschaft, zum anderen in der abwechslungsreichen Inszenierung, die zwischen den verschiedenen Chorgruppen wechselt, aber auch Solisten aus den Chören klangvoll in die teils von Toni Rotter selbst geschriebenen Arrangements einbindet.

Stimmungsvolle Balladen

Über 100 Sängerinnen und Sänger der Kantorei St. Magdalena wollen berühren, begeistern und bewegen. Stimmungsvolle Balladen wie "Bridge over troubled water" oder "Stand by me" und mitreißende Stücke wie "Let me entertain you" oder "Man in the mirror" werden mit viel Herzblut gesungen. Die bewährte Ergänzung erfährt die Kantorei dabei wieder durch eine erfahrene, fünfköpfige Band aus Berlin.

Konzerttermine sind Samstag, 24. November, um 20 Uhr in St. Magdalena Herzogenaurach, sowie Sonntag, 25. November, um 17 Uhr in St. Otto in Lauf a. d. Pegnitz. Karten gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Ellwanger sowie an der Abendkasse. red