Sänger werden gesucht

Für das neue Stück des jungen Autors und Regisseurs Bonn Park "Das Deutschland" (Premiere am 17. Januar 2020) sucht das E.T.A.-Hoffmann-Theater Laiensängerinnen und -Sänger ab 18 Jahren. Gesucht sind alle Stimmlagen, egal ob mit viel oder wenig Chorerfahrung, mit Lust, Teil einer Stückentwicklung zu sein und bei den Vorstellungen auf der Bühne zu stehen. Gesungen werden selbst geschriebene, deutsche Lieder. Erste Informationstreffen finden am 13. November und am 18. November jeweils um 15 Uhr sowie am 25. November um 19.30 Uhr vor dem Haupteingang des E.T.A.-Hoffmann-Theaters statt. Weitere Infos und Anmeldung bei Dramaturgin Victoria Weich unter 0951/87-3027 oder per Mail an victoria.weich@theater.bamberg.de. red