Sänger und Laien für "My Fair Lady"gesucht

Mit "My Fair Lady" wird im August 2020 eines der schönsten und bekanntesten Musicals im Innenhof des Luitpoldbades bei den Bad Kissinger Festspielen aufgeführt. Für die Freilichtaufführung vom 30. Juli bis 31. August 2020 sucht der Veranstalter Depro Dienstleistungen mehrere Sängerinnen und Sänger, die bereit sind als Kleindarsteller mitzuwirken. Der Musical-Klassiker "My Fair Lady" in der Produktion von Depro Dienstleistungen und Regisseur Peter Radestock wurde bereits im Sommer 2014 erfolgreich bei den Schlossfestspielen in Amöneburg (Bild) aufgeführt. Auch ganze Chöre sind gefragt und können bei der Musicalproduktion mitwirken. Ein erstes Treffen findet am Montag, 7. Oktober, 17 Uhr, im Eckrisalit im Luitpoldbad statt. Dazu können sich sowohl Einzelsänger als auch Chorleiter in Vertretung für ihren Chor vor Ort beim Regisseur und dem Veranstalter informieren. Interessenten können zum Termin kommen oder können sich beim Veranstalter Depro Dienstleistungen melden: Kontakt: Carolin Acker, Tel.: 06453/ 912 49 44, oder presse@depro-mail.de. Foto: Stephan Schuchardt