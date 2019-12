Sänger und Bläser ergänzten sich in hervorragender Weise

Das Adventssingen des Volkstrachtenvereins "Zechgemeinschaft" in der Pfarrkirche St. Katharina in Neukenroth war wieder ein voller Erfolg für die Veranstalter. Die Bläsergruppe, unter Leitung von Jürgen Beez, und die Gesangsgruppe, Leitung Alexander Fröba und Michael Lutz, vom Volkstrachtenverein fanden dieses Jahr wunderbare Verstärkung durch den Singkreis Buchbach unter Leitung von Karolin Zipfel.

Die Buchbacher waren zum ersten Mal beim Adventssingen in Neukenroth dabei und waren eine Bereicherung für dieses wohltuende besinnliche Konzert. Nicht nur Gesang und Musik, sondern auch besinnliche Worte und geistige Impulse, vorgetragen von Sabine Scherbel und Katharina Schülein, fanden Gefallen bei den Zuhörern. Die Mitwirkenden führten mit ihren Beiträgen in die stille Zeit und nahmen die Besucher im adventlich geschmückten Gotteshaus St. Katharina mit in die biblische Weihnachtsgeschichte.

Die Gesangs- und Bläsergruppe der "Zecher" besteht aus langjährig erfahrenen Musikanten und Sängern, die seit Jahren in Harmonie aufeinander abgestimmt sind. Sie sind einer der führenden Kultur- und Brauchtumsträger im Landkreis und harmonieren auch mit den Damen des Singkreises Buchbach hervorragend zusammen.

Auch der Singkreis besteht schon seit fast einem Vierteljahrhundert und ist für sein soziales Engagement bekannt. Insofern könnte ein neues Bündnis schöner Singstimmen aus dem Frankenwald entstehen. Das Konzert zeigte, dass Sänger wie Bläsergruppe ein geeignetes Repertoire haben, um die Seelen und Herzen der Menschen zu berühren und so mit Liedern und Musik Gutes zu tun, und weil man alles ehrenamtlich und zur Ehre Gottes macht, spendet man den Erlös für soziale Zwecke.

Die Vorsitzende des Volkstrachtenvereins "Zechgemeinschaft" Neukenroth, Bettina Rubel, freute sich über die gute Resonanz der Besucher und konnte zum Schluss das Ergebnis der freiwilligen Spenden mit 925 Euro bekanntgeben. Der Erlös wird an die "Humanitäre Hilfe für Menschen in Not" gespendet. Sie dankte allen Mitwirkenden für die schöne Stunde und lud zum gemütlichen Beisammensein in die Zecherhalle ein. Die Sängergruppe sang abschließend das Lied "Lieber Gott, lass uns Zeit". Besonders in der Adventszeit solle man sich Zeit nehmen, appellierte Rubel. Man soll sich Zeit nehmen, Zeit lassen und Zeit für andere und für sich selbst haben. Das sei Zeit, die nicht vertan ist, sondern die Hoffnung und Liebe schenkt und bleibenden Wert hat bei Gott. eh