Sänger suchen Nachwuchs

Die Sängergruppe (SG) "Fränkische Krone" traf sich zu ihrer Gruppenversammlung in der Begegnungsstätte Witzmannsberg. Hier hießen die "Bergsänger" Witzmannsberg ihre Sangesfreunde auch mit Liedern willkommen. Der Vorsitzende der SG, Jens-Uwe Peter, betonte: "Es ist unsere Hauptaufgabe, allen Sängern eine Auftrittsplattform zu geben." Dies geschehe auch am 2. Juni auf dem Albertsplatz in Coburg mit der musikalischen Aktion "Lokalklang". Ab 10 Uhr feiere man dort einen anglikanischen Gottesdienst im Gedenken an die englische Königin Viktoria und ihren herzoglichen Gemahl Prinz Albert. Diese musikalische Veranstaltung stehe auch unter dem Titel "Viktoria & Albert".

Peter motivierte die Vertreter der einzelnen Gesangskreise, sich um den Nachwuchs zu kümmern. Eine gute Möglichkeit sei es, an die Grundschulen heranzutreten und diesen zu helfen, Grundschulchöre zu unterhalten. Bei Bedarf bot Peter seine Hilfe an. Inzwischen habe man in der Stadt und im Landkreis Coburg neun Schulen für diese Idee gewinnen können. Die jungen Sänger wirkten sowohl beim "Lokalklang" als auch auf dem Kinderweihnachtsmarkt in Coburg mit.

Der stellvertretende Vorsitzende der SG, Ronald Friedrich, der sich auch beim Nordbayerischen Musikbund aktiv engagiert, betonte, dass bei den Musikanten die Zahl der Jugendlichen, die seit 2016 ein Musikinstrument erlernten, um etwa 300 Personen zugenommen habe. Er empfahl der Sängergruppe, mit dem Nordbayerischen Musikbund Kontakt aufzunehmen, um herauszufinden, woran es liegen könnte, dass die jugendlichen Sänger rückläufig sind.

Landrat Sebastian Straubel hob die gesellschaftliche Notwendigkeit der Sänger und Musiker hervor: "Für unsere Gesellschaft sind diese Vereine sehr wichtig. Ihr seid kulturelle Träger." Als sehr positiv sah es der Landrat an, dass sich bereits neun Schulen der Initiative "Kinder zum Singen bringen" angeschlossen hätten.

Pia Hempfling, stellvertretende Kreischorleiterin des fränkischen Sängerbundes im Sängerkreis Coburg-Kronach-Lichtenfels, erklärte, dass es heuer wieder den "Musikalischen Tag des Wallfahrers" gebe. Der Gottesdienst werde am 29. April in Vierzehnheiligen zelebriert.

Darüber hinaus wies Hempfling auf das Projekt "Spielkreis" hin, ein spontanes musikalisches Zusammenkommen und Musizieren in der Stadt Coburg. Dort stünden zwischen dem 6. September und dem 6. Oktober mehrere Klaviere zum spontanen Spielen bereit. Dabei habe man sowohl kompetente Musiker im Blick als auch Laien.

Bei den Neuwahlen wurden gewählt: Vorsitzender Jens-Uwe Peter, stellvertretende Vorsitzende Ronald Friedrich und Michael König, Schatzmeisterin Heidi Schunk, Schriftführer Ronald Friedrich, Gruppenchorleiterin Stefanie Berg. em