Sänger in besserem Fahrwasser

Vor genau einem Jahr stand die Sängergruppe Thurnau-Kasendorf noch vor dem Aus, doch in den vergangenen zwölf Monaten wurde sie wieder in besseres Fahrwasser gebracht, so dass "Steuerfrau" Berthilde Zapf bei der Hauptversammlung im Gasthaus Hereth erleichtert und auch zufrieden zurückblicken konnte: "Die Chöre der Gruppe waren sehr engagiert und erfolgreich mit ihren Auftritten."

Die Sängergruppe Thurnau-Kasendorf zählt gegenwärtig fünf Männerchöre und elf gemischte Chöre mit insgesamt 362 gemeldeten Aktiven. Von den gemischten Chören singen derzeit der Gesangverein "Harmonie" Langenstadt und der Gesangverein Neudrossenfeld als Chorgemeinschaft. Nachdem der gemischte Chor vom "Liederkranz" Kasendorf das Singen eingestellt hat, bahnt sich auch hier eine Chorgemeinschaft mit den Nachbarn aus Heubsch an.

Der gastgebende Chor vom Männergesangverein Proß-Döllnitz sorgte unter der Leitung von Alexander Lauterbach mit zwei Liedern für die passende musikalische Einstimmung und Gerald Redwitz verwies in seinem Grußwort darauf, dass auch die Männer vom Aderlass bei den Sängern betroffen sind: "Wir werden aber weiter versuchen, unseren Singbetrieb aufrechtzuerhalten und nicht nachlassen, uns zu verstärken."

Der Männergesangverein Proß feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen mit der Verleihung der Zelterplakette, die am 18. Mai in Landshut stattfinden wird. Eingebunden in das Jubiläum ist auch die 25-jährige Chorgemeinschaft Proß-Döllnitz. Die Chorgemeinschaft lädt dazu am 22. September um 14 Uhr zum Festnachmittag in die Sommerhalle nach Mainleus.

Vorsitzender Erwin Schneider vom Gesangverein Alladorf lud zum 135. Jubiläum am Sonntag, 20. Juni, ab 13 Uhr zu einem "wunderschönen Nachmittag mit Gesang" ein. Später folgt ab 19 Uhr ein Ehrenabend mit Unterhaltungsmusik. Vorsitzende Marianne Leykam vom Gesangverein "Edelweiß" Peesten verwies auf das Jubiläum "725 Jahre Peesten", das 2020 mit einer Reihe von Veranstaltungen gefeiert wird. Der Auftakt dazu erfolgt am 13. April 2020. Bernd Wiesenmüller sprach eine Einladung zu einem Konzert am 24. März ab 18 Uhr in der Kirche in Langenstadt aus.

Schriftführer Rainer Friedmann blickte noch einmal zurück auf die Hauptversammlung 2018 in Hutschdorf, in der es trotz anfänglicher Schwierigkeiten am Ende doch gelungen war, einen Vorstand für die Sängergruppe Thurnau-Kasendorf aufzustellen.

Bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen wurden immer wieder treue Sängerinnen und Sänger geehrt. Die Aktiven, die für 50 Jahre Singen im Chor ausgezeichnet wurden, sind auch in die Ehrentafel des Fränkischen Sängerbundes aufgenommen worden. Lobend erwähnte die Gruppenvorsitzende auch, dass bei vielen Veranstaltungen auch die Bürgermeister oder deren Stellvertreter teilnehmen. Das zeige auch eine gewisse Wertschätzung der Chorarbeit und fast überall sind es die Gesangvereine, die die Aktivitäten im Dorfleben übernehmen und so die gesellschaftliche Gemeinschaft pflegen. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied "Viva la musika" wurde die Versammlung beendet. Werner Reißaus